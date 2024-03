Lecco, in auto contro il muro: 22enne in gravi condizioni

Lecco, 7 marzo 2024 – Si è schiantato in auto contro un muro e adesso il ragazzo di 22 anni è in gravi condizioni. L'incidente è successo a Lecco mercoledì sera.

Il 22enne era al volante di una Fiat Panda vecchio modello. Probabilmente ha accusato un improvviso malore mentre era alla guida, ha sbandato e ha terminato la corsa contro lo spigolo di un edificio. Non ha accennato né a un tentativo di frenata e neppure ha provato a restare in carreggiata: semplicemente è andato dritto contro il muro dell'immobile. Fortunatamente in quel momento da lì non passava nessuno a piedi.

L'impatto è avvenuto a velocità ridotta e non è stato violento, ma il giovane si è accasciato semi incosciente sul volante. Lo hanno soccorso i sanitari dell'automedica di Areu e i volontari della Croce rossa di Lecco. Sul posto pure i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polizia locale. Una volta stabilizzato, il 22enne è stato trasferito d'urgenza prima al Pronto soccorso dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, poi in Rianimazione, dove si trova ricoverato tuttora ricoverato sotto stretta osservazione. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto non avrebbero evidenziato traumi particolari tali da giustificare condizioni cliniche così severe. Probabilmente quindi l'incidente è stato provocato da un malore nonostante la giovanissima età dell'automobilista.