Auto centra camion: grave diciannovenne

Un ragazzo di 19 anni, residente a Garlate è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di Niguarda per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Solaro (Monza e Brianza). Il giovane, alla guida di un’auto, è finito contro un camion fermo sulla corsia di destra della provinciale che collega Solaro a Cesate e che in quel tratto si presenta con due carreggiate distinte e due corsie per senso di marcia. L’incidente è avvenuto alle 7.45, l’auto guidata dal giovane si è “infilata” sotto il camion. Il diciannovenne è rimasto incastrato nell’abitacolo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo e consentire il trasporto all’ospedale Niguarda in codice rosso.