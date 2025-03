Assolta la iena Luigi Pelazza dall’accusa di diffamazione

Luigi Pelazza, nota “iena“ è stato assolto dall’accusa di diffamazione per un post sulla sua bacheca di Facebook risalente al 10 marzo 2018. La vicenda di “nonno Giuseppe“ è avvenuta a Genova ed è simile a quella di Carlo Gilardi. In un servizio mandato in onda dalle “Iene“, Luigi Pelazza aveva acceso i riflettori su un caso di presunta “circonvenzione“ di un 96enne genovese da parte di alcuni cittadini di nazionalità romena e dopo la messa in onda del servizio sulla sua bacheca Facebook era apparso: "Nonno Giuseppe non c’è più. Un gruppetto di romeni si era stabilito in casa di quest’uomo di 96 anni, prendendogli le chiavi dell’appartamento e i risparmi di una vita". I romeni avevano denunciato Luigi Pelazza per presunta diffamazione. Gli atti da Genova sono stati trasmessi a Lecco perché Luigi Pelazza risiede nel Meratese. Davanti al giudice monocratico del tribunale di Lecco Gianluca Piantadosi sono stati sentiti i testi, Luigi Pelazza ha chiarito che il post non l’aveva effettuato lui, ma la sua “social media manager“. L’accusa ha chiesto 900 euro di multa. Ieri il giudice Piantadosi ha assolto "per non aver commesso il fatto" Luigi Pelazza, mentre ha rinviato gli atti alla Procura per indagare sulla social media manager. A.Pa.