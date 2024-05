Associazioni. Un aiuto da Edison

Il premio Costruiamo il futuro torna in Valtellina e Valchiavenna per celebrare la sua quinta edizione. L’obiettivo dell’iniziativa benefica, realizzata dalla Fondazione Costruiamo il futuro grazie a partner come Edison, è supportare in modo concreto, attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni e fornitura di materiali e attrezzature, il lavoro prezioso delle realtà di piccole dimensioni che ogni giorno si impegnano sul territorio per favorire assistenza, integrazione e inclusione.

A questa quinta edizione del premio possono partecipare, come sempre, tutte le associazioni e organizzazioni no profit, gli enti del terzo settore e i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa in provincia di Sondrio, che operano in ambito sociale, assistenziale, culturale, ambientale e sportivo.

L’unica condizione è che abbiano sede, o comunque siano attivi, all’interno della provincia. Per poter essere selezionati è necessario iscriversi al bando pubblicato sul portale costruiamoilfuturo.it. Le domande di ammissione sono aperte da martedì 14 maggio, e si chiuderanno lunedì 3 giugno 2024. A valutare i progetti sarà un Comitato d’onore, composto da rappresentanti dei partner del progetto e componenti scelti tra i soci della Fondazione, che si riunirà l’11 giugno. Pochi giorni dopo, sabato 22 giugno in piazza Garibaldi a Sondrio, verrà organizzato il grande evento finale ricco di ospiti e momenti di intrattenimento nel corso del quale i rappresentanti delle diverse associazioni interverranno sul palco per ricevere gli assegni, da mille a cinquemila euro, e i voucher per l’acquisto delle attrezzature sportive. F.D’E.