Assicurazioni e revisioni. Venti veicoli sequestrati

Automobilisti in circolazione senza assicurazione e al volante di auto non revisionate. La comandante della Polizia locale lancia l’allarme, il sindaco si sfrega le mani. Da inizio anno a Pescate gli agenti della Polizia locale hanno già sequestrato una ventina di auto perché non assicurate. Venti invece le multe per omessa revisione. "È un fenomeno preoccupante", spiega la comandante Chiara Fontana. "È bene che si sappia che chi entra a Pescate col veicolo non in regola difficilmente la fa franca", avverte il sindaco Dante De Capitani, perché a Pescate c’è una telecamera ogni 30 abitanti e gli occhi elettronici sono in grado di leggere e riconoscere le targhe dei veicoli fuorilegge. Il primo cittadino prevede che quest’anno aumenteranno gli incassi delle multe proprio grazie a chi circola senza assicurazione o su auto non revisionate: "Se consideriamo che le sanzioni per mancanza di assicurazione ammontano a 866 euro, i fermi amministrativi a 1984 euro e le revisioni scadute a 173 euro, è facile immaginare che di questo passo i 250mila euro elevati lo scorso anno saranno abbondantemente superati". D.D.S.