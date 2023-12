Artisti e benefattori benemeriti. Ecco i quattro Ambrogini d’Oro

Ieri a Merate, come a Milano, si è celebrata la festa di sant’Ambrogio, patrono della cittadina brianzola almeno dall’11 aprile 1461, e sono stati consegnati gli Ambrogini d’oro, tradizione giunta alla 57ª edizione. Tra i quattro nuovi Ambrogini d’oro c’è la 71enne Amalia Bonfanti, presidente dell’associazione anti-violenza femminile L’Altra metà del cielo, fondata nel 1997, che ha aiutato migliaia di donne giovani e meno giovani. "Per la sua enorme umanità e disponibilità nei confronti delle donne vittime di violenza", recita la motivazione della benemerenza, consegnata dall’assessore Franca Maggioni. Gli altri Ambrogini sono stati assegnati all’artista di 82 anni Angelo Dozio, al benefattore Francesco Frisia, che ha gennaio compirà 93 primavere, e alla memoria al compianto Ennio Airoldi, presidente del Cse provinciale mancato di recente a soli 60 anni. Sono stati consegnati pure quattro encomi a dirigenti, tecnici e giocatori dell’Unione sportiva Saints di Pagnano promossi in A, ai volontari del Comitato di viale Giuseppe Verdi e ai patron delle attività storiche Ravasi Carrozzeria fondata nel 1963, Animosi Illuminazione che risale al 1970 e Lorenz nata nel dopoguerra.

In mattinata, prima della celebrazione civile, nella prepositurale di Sant’Ambrogio è stata officiata la messa patronale, con i sacerdoti originari di Merate, e l’accensione del cero pasquale donato dal sindaco Massimo Panzeri. "Dobbiamo diventare seminatori di fiducia per rendere la nostra città più bella e positiva", è stato l’auspicio rivolto dal parroco don Luigi Peraboni. La festa patronale prosegue anche oggi con il secondo giorno della secolare fiera di Sant’Ambrogio.

Daniele De Salvo