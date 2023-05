Arrivano i rinforzi Venti carabinieri in aiuto nella stazioni

In provincia di Lecco sono arrivati i rinforzi. Hanno preso servizio 20 nuovi carabinieri, 5 donne e 15 uomini. Sono stati tutti assegnati nelle stazioni locali. "La scelta di destinare i giovani carabinieri alle stazioni ha come scopo anche quello di aumentare i servizi preventivi e la proiezione esterna al fine di fornire una pronta ed efficace risposta ai cittadini", spiega il colonnello Alessio Carparelli, comandante provinciale dei carabinieri lecchesi. I nuovi 20 carabinieri arrivano dalle scuole Allievi carabinieri. Sono stati assegnati 4 a Lecco, 2 a Calolziocorte, 2 a Valmadrera, e a Bellano, 2 a Casatenovo, 2 a Mandello del Lario, 2 a Olginate e 1 per stazione a Cremella, Colico, Costa Masnaga e Merate.