Aprite il sipario! Oggi si va in scena

Fare animazione teatrale a scuola a Grumello del Monte è una realtà. Il progetto, presentato dai docenti della scuola primaria per le classi quinte, è stato approvato a pieni voti nel Piano di diritto allo Studio.

Gli alunni e le alunne guidati dall’esperto hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Tutti quanti dai più timidi ai più esuberanti si sono messi in gioco.

Siamo nella terra del grande Donizetti a cui è dedicato il teatro principale della nostra città, non potevano esimersi dal provare a scrivere un canovaccio e a recitarlo.

Lo studio dell’epoca ellenistica ha fatto emergere la curiosità per le origini del Teatro.

I racconti mitologici ed epici dell’antica Grecia sono così coinvolgenti che quest’anno interpreteranno una parte dell’Odissea. Tra ciclopi, cavalli di Troia e Sirene i ragazzi e le ragazze assumeranno i ruoli dei vari eroi e compagni di Ulisse nel suo mitico viaggio.

Già in quarta avevano preparato uno spettacolo ambientato in una scuola moderna che rischiava di essere chiusa. In un racconto coinvolgente e pieno di colpi di scena, con la forza della collaborazione, i protagonisti salvano la Scuola e tornano ad essere felici.

L’esperienza del teatro è educativa e coinvolge tante arti con un apprendimento esperienziale che le persone non sempre hanno modo di sperimentare. È un’attività interdisciplinare e un’occasione di crescita che permette di “imparare facendo”; si sceglie la musica, il tipo di danza, si costruiscono una coreografia e la scenografia adatta, si impara la storia e la poesia, si migliora la dizione e l’arte oratoria, si mettono le basi per la recitazione e anche i più timidi si scoprono capaci di interpretare ruoli da spavaldi, inoltre ci si diverte con il travestimento e il trucco.

Migliora la capacità di espressione e di comunicare; la memoria, la creatività, l’autostima e la socializzazione vengono altamente stimolate. Qualcuno scopre anche di avere un talento!

Arte e pittura, storia, letteratura, matematica, geometria, italiano, disegno sono attività interdisciplinari necessarie per la buona riuscita di uno spettacolo. Ci sono aspetti trasversali legati alla crescita personale come lo sviluppo di capacità organizzative, relazionali e affettive.

Si esce dalle mura dell’aula e si lascia spazio alle esperienze. In questo senso il progetto di teatro fornisce una varietà di occasioni per avvicinare in modo critico i bambini al mondo dello spettacolo e contribuisce a consolidare l’educazione Civica.

Il teatro è un potente mezzo di comunicazione e di riflessione, è un luogo di aggregazione, che si faccia parte di una compagnia o di una platea, si condivide il “phatos”, si applaude insieme, non si è isolati sul divano di casa.

Concludiamo con una citazione di Gigi Proietti: “Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso..”