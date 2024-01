Apre lo sportello di estetica oncologica

Nasce a Lecco lo Sportello di estetica oncologica e armocromia, con l’obiettivo di offrire una migliore qualità della vita alle donne malate di cancro, in terapia oncologica, e aiutarle a reagire alla malattia attraverso l’amore e la cura verso se stesse. Il progetto, presentato ieri, nasce da un protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Lecco, l’Associazione Agatha in Cammino odv di Garbagnate Monastero, e l’Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco.

"Con questa esperienza – spiega il protocollo - unita alla consapevolezza dell’importanza di non restare sole ad affrontare la malattia, l’Associazione vuole offrire alle donne che stanno vivendo questi difficili momenti, un luogo tutto femminile, dove prendersi cura di sé, un luogo dove il trattamento estetico diventi una terapia complementare alla terapia oncologica". Nell’associazione sono presenti donne che esercitano la professione di estetiste, specializzate nei trattamenti estetici complementari, e il servizio comprende anche sedute di armocromia, ovvero lo studio accurato del colore con lo scopo di valorizzare l’immagine delle persone.

Il Servizio è gratuito ed è rivolto a gruppi di sei/otto donne in terapia oncologica, in cura presso l’Ospedale Manzoni di Lecco o provenienti mediante altri canali. È operativo ogni secondo martedì del mese, dalle 8.30 alle 13.30, nel Laboratorio aperto del centro civico Pertini in via dell’Eremo 28 a Lecco. Per accedere, occorre rivolgersi direttamente all’Associazione Agatha in Cammino (327.2299141; segreteria@agathaincammino-odv.org). Paola Pioppi