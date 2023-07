Appello per Vincenzo D'Introno scomparso a Livigno: famiglia in ansia

Era a Livigno ma di lui non se ne sa più niente da oltre 15 giorni. Lui è il 22enne Vincenzo D’Introno (foto), originario della provincia di Bari ma trasferitosi nel milanese, che si era recato ad inizio luglio nel Piccolo Tibet alla ricerca di un impiego. A darne notizia e a diffondere un appello sul web è stata l’associazione Penelope, nata per condividere foto e notizie delle persone scomparse: "Era a Livigno – hanno detto dall’associazione Penelope – ma ha smarrito il cellulare. La famiglia non ha più notizie dal 5 luglio. Ha sporto denuncia di scomparsa a Bari ed è in ansia". L’ultimo avvistamento, secondo quel che ci ha riferito una responsabile di Penelope "è avvenuto l’8 luglio quando Vincenzo ha preso un pullman da Livigno, direzione Tirano, forse diretto a Milano". (Penelope Lombardia 3807814931). F.D’E.