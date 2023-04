Apertura straordinaria in Questura per il rinnovo del passaporto

Per garantire a tutti coloro che hanno prenotato le vacanze all’estero oltre i confini europei di poter partire, l’Ufficio Passaporti della Questura di Lecco resta aperto anche il sabato. La prima apertura straordinaria è prevista per sabato prossimo, il 15 aprile, dalle 8.30 alle 13. Saranno accettate 50 istanze di rilascio con carattere d’urgenza. Non ci si può comunque presentare e mettere in fila senza un appuntamento: sarà necessaria la prenotazione online. Ogni persona dovrà inoltre avere al seguito tutta la documentazione necessaria al rilascio del passaporto: ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica... Inoltre bisogna dimostrare l’urgenza della richiesta. Bisogna cioè mostrare i biglietti o le ricevute dei biglietti per il viaggio già prenotato all’estero, sia che si tratti di un viaggio di piacere, sia per motivi di lavoro o professionali, piuttosto che umanitari di cooperazione internazionale. Per tutti i dettagli occorre consultare il sito della Questura di Lecco e della Polizia di Stato.

D.D.S.