Anziano investito Disposta l’autopsia

In ospedale, dove era arrivato in condizioni drammatiche dopo l’urto con il furgone, è sopravvissuto poco più di un paio di giorni. Poi i medici si sono dovuti arrendere: Augusto Colombo, pensionato di 85 anni di Montorfano, è morto nel fine settimana all’ospedale Sant’Anna. Era stato ricoverato giovedì scorso, il 13 aprile, quando il personale medico del 118 lo aveva soccorso in via Cesare Cantù a Montorfano, in centro paese, dove era finito a terra dopo essere stato urtato da un furgone, alle 9.15 del mattino, mentre attraversava la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. In realtà, non c’è alcuna certezza che il suo decesso sia da ricondurre all’urto subito dal furgone: il contatto con il pedone c’è stato sicuramente, e la conseguente caduta a terra, ma il veicolo aveva segni minimi sulla carrozzeria, apparentemente tali da non giustificare un impatto così grave con la vittima. Il sostituto procuratore di Como Michele Pecoraro, ha disposto l’autopsia, per stabilire se il decesso debba essere effettivamente ricondotto all’incidente e alla caduta, che potrebbe essere stata fatale per un uomo di quell’età, o se l’incidente è stato preceduto da un malore. Pa.Pi.