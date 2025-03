Lecco, studenti a lezione di antimafia: “La legalità è sempre la strada da scegliere”

Lecco, 10 marzo 2025 – Alla legalità ci si educa, fin da piccoli, sui banchi di scuola e all’oratorio. La pensano così a Lecco dove questa settimana gli alunni delle scuole cittadine saranno protagonisti del progetto “Io vivo. Di legalità” promosso dal Comune con l’aiuto della Provincia, il Centro Per la Legalità di Lecco, l’Ambito Territoriale di Lecco e diverse associazioni del territorio: Avviso Pubblico, Libera Lecco, IIS G. Parini di Lecco, IIS Bachelet di Oggiono, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Camera di Commercio Como - Lecco.

Da mercoledì a venerdì ai ragazzi verranno offerti spunti di riflessione su come la legalità si possa scegliere ogni giorno, attraverso comportamenti virtuosi. Una testimonianza in presa diretta grazie ai racconti dei volontari delle associazioni che sono nate, in questi anni, in territori difficili ad alta densità mafiosa.

A parlare con gli alunni di Lecco saranno gli educatori de La paranza di Napoli, Addiopizzo Travel di Palermo, Radio Siani di Ercolano, Chi rom e chi no di Scampia che spiegheranno per quale ragione scegliere la via della legalità è sempre la soluzione migliore anche in contesti di vita molto difficili.

L’assessore

“Particolare importanza, insieme alle istituzioni locali, ha il ruolo della scuola che ogni giorno lavora per formare cittadini prima ancora che studenti - spiega Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco - Ormai sappiamo che la nostra provincia è purtroppo toccata da vicino dalle infiltrazioni mafiose e questi momenti servono per raccontare esperienze positive di persone che si sono impegnate contro le mafie e sono riuscite a rompere la catena dell’omertà e dell’illegalità. È questo il messaggio più importante che possiamo dare”.

Gli incontri

Il primo incontro si svolgerà il mercoledì dalle 9 alle 13 alla Camera di Commercio con un’assemblea d’Istituto per le classi del triennio dell’Istituto G. Parini, successivamente, alle 20.45, anche la cittadinanza avrà la possibilità di confrontarsi con queste tematiche in Sala Don Ticozzi con l’evento dal titolo "Testimonianza delle quattro esperienze e dialogo con le associazioni del territorio che contrastano la mafia”.

Il 13 marzo sarà il turno degli alunni del Bachelet, che avranno modo d’interfacciarsi con le testimonianze delle associazioni alle 9 al Palabachelet e poi al Giglio di Lecco alle ore 15. L’ultimo incontro con gli studenti delle scuole lecchesi sarà organizzato venerdì 14 marzo alle 10 dal CPL - Centro di Promozione della Legalità.