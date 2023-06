Annone, diluvio sul Nameless festival. I vigili del fuoco aiutano i disabili bloccati nel fango

Annone Brianza (Lecco), 5 giugno 2023 – Disabili impantanati a causa della pioggia torrenziale al Nameless Festival che si è concluso ieri ad Annone Brianza. Domenica sera un forte acquazzone si è abbattuto sull'area della Poncia, dove era in corso il gran finale del Nameless Festival.

Alcuni spettatori diversamente abili in carrozzina sono rimasti bloccati nel fango che si è formato, senza nemmeno riuscire a raggiungere i varchi di uscita. In loro aiuto sono subito intervenuti i vigili del fuoco reclutati per presidiare la manifestazione e per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

A forza di braccia prima e poi a bordo dei loro mezzi di soccorso, i vigili del fuoco insieme ai sanitari e ai volontari di Areu hanno organizzato al momento un servizio di pronto intervento e di trasporto per permettere a tutte le persone disabili di muoversi in sicurezza. I vigili del fuoco hanno pure dato una mano a parecchi automobilisti rimasti impantanati nei parcheggi sterrati.

Anche grazie a loro una situazione potenzialmente pericolosa è stata gestita al meglio, senza conseguenze per nessuno.