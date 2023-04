Ancora truffe online In due finiscono nei guai

Un migliaio di euro truffati a un pensionato di 66 anni, altri 500 ottenuti con un raggiro su una polizza assicurativa. Reati commessi nelle ultime settimane, su cui hanno indagato i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, arrivando a denunciare i due responsabili. Nel primo caso è stato identificato un uomo di 31 anni di Roma, ritenuto il responsabile dei raggiri al pensionato, dal quale si è fatto ricaricare la PostePay, per un totale di 1000 euro, salvo poi sparire. L’uomo ha presentato denuncia ai militari, che sono risaliti al beneficiario di quei versamenti, dal quale difficilmente arriverà il risarcimento del danno. Sempre per truffa, è stato denunciato un ventinovenne di Crotone, che a novembre, attraverso una serie di raggiri si è fatto accreditare un bonifico di 500 euro come pagamento di una polizza assicurativa risultata inesistente. Anche in quel caso, facendosi ricaricare il denaro su una carta PostePay. La compravendita finita male, l’acquisto di merce che si rivela diversa dalle aspettative, o il furto dei dati bancari con prosciugamento del conto sono le modalità più ricorrenti di truffe on line. Pa.Pi.