Ancora nessuna traccia di Ivan Sirtori, lo psicologo di Colle Brianza scomparso da sabato

Le ricerche proseguono a oltranza da giorni, ma ancora nessuna traccia di Ivan Sirtori (nella foto), lo psicologo di 49 anni di Colle Brianza che manca all’appello da sabato. Sia la moglie e i due figli, sia i soccorritori che lo cercano da martedì, confidano che stia bene e di riuscire a rintracciarlo. Non è la prima volta che Ivan, che si fa chiamare Magoo, si allontana per trascorrere periodi in mezzo ai boschi, per riflettere e mettersi alla prova. Ieri in Prefettura si è svolto un vertice per coordinare gli uomini in campo ed estendere il perimetro dove sono impegnati vigili del fuoco, tecnici del Soccorso alpino, volontari della Protezione civile e carabinieri. Il 49enne è un tipo fuori dall’ordinario: nel 2017 una sua lamentela era costata la sospensione, poi revocata dai giudici del tribunale del lavoro, all’ex caposala del Pronto soccorso di Merate e sindacalista dell’Asst di Lecco Francesco Scorzelli, che lo aveva allontanato dopo averlo sorpreso in reparto steso letteralmente su un paziente per fargli sentire la sua vicinanza in un momento di difficoltà. D.D.S.