Ancora due mesi alla fine dei lavori

Seicentomila euro di argine contro gli allagamenti nella galleria della nuova Lecco – Ballabio, il raccordo della Statale 36 per la Valsassina. Il numero uno di Anas Lombardia ha incontrato i sindaci di Ballabio Giovanni Bruno Bussola e di Pasturo Pierluigi Artana in rappresentanza dei colleghi della zona. Oggetto della riunione: la nuova Lecco – Ballabio, interrotta e chiusa a più riprese per frane e allagamenti.

I lavori di messa in sicurezza in seguito al crollo di un costone di roccia che a dicembre 2020 ha travolto la SS 36 dir, piombando addosso a un fruttivendolo di 24 anni e a suo zio di 66 miracolosamente sopravvissuti, dovrebbero concludersi entro la fine di marzo, in pesante ritardo rispetto a quanto promesso dal ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, con l’innalzamento della barricata in blocchi di cemento a protezione della strada.

Per la galleria Giulia, spesso inondata da fiumi d’acqua sono stati invece stanziati 600mila euro. Servono per un intervento di regimazione, sia lungo la parete rocciosa sia sotto il manto stradale. Lo studio di progettazione è già stato commissionato. L’obiettivo è quello di prevenire eventuali futuri allagamenti.

D.D.S.