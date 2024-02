Anche sull’altro ramo del Lario non si sta meglio . I lavoratori dipendenti sono 221mila (il 56,4%)

A Como ci sono 400mila contribuenti. I lavoratori dipendenti sono 221mila cioè il 56,4%, i pensionati 155mila pari al 39,5%, gli autonomi 5.500 e gli imprenditori 11mila, poco più quindi del 4%. Complessivamente tutti insieme dichiarano redditi per un imponibile di 9 miliardi di euro: 5 miliardi 300milioni i dipendenti che hanno quindi un reddito medio di 24mila euro, 3 miliardi i pensionati per una pensione media di 19mila euro, 375mila gli autonomi per incassi medi di 69mila euro a testa e 327mila gli imprenditori che fatturano circa 30mila euro ciascuno. Gli autonomi comaschi, più poveri – si fa per dire – solo dei colleghi milanesi e bergamaschi, in un anno hanno mediamente incassato quasi 20mila euro in più rispetto al passato.

D.D.S.