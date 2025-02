Amica dei bimbi. È la prima città in Lombardia

Città dei Promessi sposi, dell’infanzia di Alessandro Manzoni, di Antonio Stoppani, Antonio Ghislanzoni del libretto dell’Aida, Mario Cermenati, Riccardo Cassin, del lago, dei monti. E ora anche città amica dei bambini e degli adolescenti. Lecco è la prima città in Lombardia, la quinta in Italia, ad essere riconosciuta dall’Uncef città amica dei bambini e degli adolescenti. "Un riconoscendo alla nostra città di aver dato risposte concrete ai bisogni dei più piccoli, mettendo al centro dell’agire politico e amministrativo l’interesse dei minori", spiega orgoglioso il sindaco Mauro Gattinoni, che ha festeggiato la nomina di Lecco come città amica dei bambini e degli adolescenti con le bambine e i bambini di oltre 30 scuole cittadine. L’inno di Lecco città dei bambini e degli adolescenti, che a Lecco per statuto comunale possono dire la loro come gli adulti, è la canzone Goccia dopo goccia del Piccolo coro dell’Atoniano: "Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne! Quello che conta è stare tutti insieme". "È stato un percorso lungo, complesso, impegnativo – commenta commossa Alessandra Durante (nella foto), assessore ai Giovani -. Per questo solo 5 Comuni in Italia lo hanno concluso e solo Lecco in Lombardia. Perché si fa ancora fatica, in questo Paese, a fare squadra, ma squadra vera intendo, non a parole, nei fatti. Ognuno con il proprio ruolo, il proprio contributo, la propria presenza. Ma uniti. Si raggiungono così i risultati che contano". Il merito non è solo di chi amministra e si impegna per le politiche per l’infanzia e per i giovani: è anche di chi negli uffici lavora dietro le quinte, degli insegnanti, dei genitori, dei volontari di tante associazione, agli educatori. D.D.S.