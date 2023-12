Alunni a casa per derattizzazione

Scuola chiusa per ratti a Brivio. Ieri e l’altro ieri gli alunni della primaria hanno dovuto lasciare le loro aule e sono stati trasferiti alle medie per consentire l’intervento di derattizzazione. Settimana scorsa infatti è stata segnalata la presenza di almeno un topo nel giardino del plesso didattico. Subito dopo la segnalazione è stato eseguito un primo intervento ma in seguito sono state riscontrate altre tracce di topo, cioè i suoi escrementi, anche dentro la scuola. Da qui la decisione di ricorrere a un intervento ancora più massiccio. Approfittando del ponte dell’Immacolata, la scuola sarà anche sanificata. Da lunedì gli scolari potranno tornare ai loro banchi. D.D.S.