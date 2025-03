Lecco, capre e cavalli al pascolo tra carcasse di animali morti: sequestrato allevamento abusivo

Lecco, 6 marzo 2024 – Capre e cavalli al pascolo tra le carcasse di animali morti. I veterinari dell'Ats della Brianza insieme ai carabinieri della Forestale di Lecco hanno scoperto e sequestrato a Lecco un allevano abusivo di capre e cavalli.

Quasi una cinquantina gli animali allevati senza autorizzazione, custoditi tra l'altro in condizioni di degrado in un terreno senza strutture adeguate al ricovero, tranne che per precarie tettoie in metallo, roventi d'estate, gelate d'inverno. Veterinari e carabinieri hanno contato 35 capre e caprette, alcuni appena nati, e 11 tra cavalli e asini, quando l'allevatore avrebbe potuto tener solo 9 capi di bestiame. Sotto un bancale in legno è stata inoltre trovata la carogna di una capra, mentre un'altra era stata già seppellita alla bell'e meglio. Tutti gli animali sono stati sequestrati.

“La salvaguardia degli animali è un impegno che ci vede costantemente in prima linea – dichiara il dottor Fabio Ravanelli, direttore di Sanità animale del dipartimento Veterinario di ATS Brianza –. La situazione riscontrata in questo allevamento è inaccettabile. Continueremo a monitorare attentamente il territorio per prevenire simili incresciose situazioni”.