Salmonella e listeria: allerta alimentare per tre lotti di salame, ecco quali

Pescate (Lecco) – “Rischio microbiologico”: è questo il motivo che ha spinto il Ministero della Salute a richiamare nei giorni scorsi tre lotti di salame. Due sono stati prodotti dal Salumificio Colombo Luigi Srl di Pescate (Lecco), uno dalla ditta Mariga di Monticello Conte Otto (Vicenza).

Salmonella

I primi due sono stati ritirati perché è stata rilevata la presenza del batterio della Salmonella. Si tratta del “filone di salame” lotto di produzione 99L1369 (scadenza 18 luglio 2023) e del “bastone di salame dolce” lotto di produzione L859(1369) con scadenza sempre 18 luglio di quest’anno.

Uno dei lotti ritirati dal Ministero della Salute

Listeria

Il terzo caso riguarda il “salame nostrano dolce” lotto 41/2023, dove è stata rilevata, durante una procedura di autocontrollo, la presenza del batterio Listeria. In tutti i casi il Ministero invita chi avesse acquistato questi prodotti di non consumarli e riportarli al punto vendita.

Uno dei lotti ritirati dal Ministero della Salute

Cosa si rischia

I due batteri non sopravvivono ai processi di cottura e pastorizzazione. In caso di ingestione di cibi contaminati da listeria si rischia una gastroenterite che si manifesta dopo un tempo breve; l’incubazione media è di 24 ore. Nel peggiore dei casi si può manifestare una forma invasiva, detta anche “sistemica”, che può portare a meningite, meningoencefalite e sepsi. In questo secondo caso tra l’ingestione del cibo contaminato e la manifestazione dei sintomi trascorrono in media una decina di giorni fino ad arrivare anche ad un mese.

Per quanto riguarda la Salmonella, l’intossicazione si presenta con nausea e dolore addominale crampiforme, subito seguiti da diarrea acquosa, febbre e vomito. I sintomi da Salmonella si risolvono in 1-4 giorni. In alcuni casi, i sintomi sono più gravi e durano a lungo.