Allarme bomba a Orzinuovi Vuole far esplodere il campo

ORZINUOVI (Brescia)

Momenti di paura a Orzinuovi, dove nel primo di ieri un 40enne con problemi psichiatrici si è presentato nel centro dove viene seguito con uno “zaino bomba“. "Voglio far esplodere il campo da calcio dove da bambino non mi facevano giocare", ha raccontato l’uomo, che ha costruito un ordigno rudimentale potenzialmente in grado di esplodere e fare male a qualcuno. L’uomo è arrivato al centro con lo zaino e ha spiegato ai presenti di essere in possesso di una bomba che avrebbe voluto usare per vendicarsi di chi in giovane età lo aveva bullizzato. Ha definito il suo atto una dimostrazione di forza nei confronti di chi lo sbeffeggiava, anche se al momento non è chiaro di chi si trattasse e per quale motivo venisse preso in giro. Da anni è in cura per alcuni problemi, è completamente autosufficiente e in paese non ha mai creato alcun problema. Sul posto, al Cps del paese, sito in viale Piave, oltre agli operatori e alla psichiatra dell’aspirante attentatore, dopo la chiamata al numero unico per l’emergenza 112, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della locale Compagnia e quelli della Stazione, i colleghi del Provinciale e i vigili del fuoco. Con molta delicatezza il 40enne è stato fatto allontanare dallo zaino. Nel frattempo militari e soccorritori hanno evacuato non solo il Cps ma pure le case circostanti, i cui residenti si sono molto spaventati. Attorno alle 16.30 gli artificieri di Milano, supportati dai colleghi del nucleo antiterrorismo, che intervengono in casi come questo, hanno fatto brillare l’ordigno. L’uomo, che non risulta avere precedenti penali, secondo il personale che lo aveva in cura, non si è mai mostrato violento e non ha mai avuto moti di aggressività. È ora da capire che cosa abbia fatto scattare in lui la decisione di costruire un ordigno esplosivo improvvisato. Dove ha trovato le istruzioni? E dove si è procurato il materiale esplosivo apparentemente proveniente da petardi. Chi ha venduto esplosivi a una persona fragile? I carabinieri hanno acquisito le cartelle cliniche dell’uomo, che in paese è conosciuto e si vede spesso in giro. È stato portato in caserma per capire che cosa esattamente sia successo e cosa abbia fatto scatenare la sua decisione.Milla Prandelli