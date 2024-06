Alberta Basaglia racconta il padre nel centenario

La figlia di Franco Basaglia a Lecco per raccontare la figura del padre. In occasione del centenario dalla nascita dello psichiatra Franco Basaglia, legato indissolubilmente alla legge 180, che ridefinì la concezione di malattia mentale e mise la persona al centro della cura, la figlia Alberta Basaglia sarà ospite a Lecco per promuovere il progetto “Valore sociale della cultura“ e presentare il suo libro “Le nuvole di Picasso“. L’appuntamento, a ingresso libero, si svolgerà nella sala conferenze di Palazzo delle Paure sabato prossimo, l’8 giugno, alle 11. L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione.