Airuno (Lecco), 6 dicembre 2020 - Una oss di 53 anni di Airuno è stata trovata morta in casa. E' stata presumibilmente stroncata da un malore perché non sono stati rivenuti segni di violenza né altri elementi che possano rilasci ritenere altro, ma il magistrato di turno ne ha disposto l'autopsia per fugare ogni possibile dubbio perché abitava da sola. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi della rsa dove l'operatrice sanitaria prestava servizio perché non si è presentata al lavoro senza nemmeno avvisare che avrebbe saltato il turno, una circostanza anomala per una persona sempre molto rispettosa. Non rispondeva inoltre nemmeno al telefono e neppure al citofono. Per questo sono stati allertati i carabinieri che sono riusciti ad entrare nell'abitazione della 53enne ad Airuno, dove l'hanno trovata già esanime. Ai sanitari del 118 intervenuti anche loro sul posto non è rimasto così che constatare il decesso della 53enne, morta verosimilmente da diverse ore per un arresto cardiaco fulminante.

