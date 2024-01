Ai raggi X i tre telefonini sequestrati dagli investigatori

Tra gli accertamenti di indagine che saranno svolti nelle prossime ore, c’è anche l’analisi dei tre telefoni sequestrati dai carabinieri, due di Manuel Millefanti, e uno di Luca De Bonis.

Un atto dovuto per non lasciare nulla di non indagato nella ricostruzione di ciò che è accaduto domenica sera nell’abitazione della vittima, in via Marconi a Oltrona San Mamette. Nel cellulare di De Bonis, saranno certamente trovate le fotografie scattate prima dell’omicidio, un paio delle quali pubblicate su Facebook, ma non è escluso che possano essercene altre di interesse per le indagini.

Saranno inoltre estrapolati tutti i dati di potenziale interesse. Ieri è stato anche affidato l’incarico per svolgere l’autopsia, affidato al medico legale Giovanni Scola.

Se non emergeranno criticità o particolari aspetti da approfondire, nelle prossime ore potrebbe arrivare il nulla osta ai funerali. Pa.Pi.