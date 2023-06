Aggressione violenta a Sondrio, 31enne nigeriano convalidato in carcere

Si è tenuto l’interrogatorio di convalida, a Palazzo di Giustizia di Sondrio, del nigeriano 31enne che alcune sere fa aveva aggredito un uomo – in una via pubblica del capoluogo valtellinese – perché aveva rivolto uno sguardo di troppo alla moglie. Il 31enne, nella violenta aggressione, aveva strappato a morsi buona parte di un orecchio della vittima, costretta al ricovero in ospedale con una prognosi di oltre 40 giorni e una lesione permanente al volto. Il giudice, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto operato dagli agenti delle Volanti della locale Questura per lesioni volontarie gravi e disposto la custodia cautelare in carcere.

M.Pu.