Agenti armati nei comuni dell’Altopiano. Approvato il regolamento per la Locale

Agenti di Polizia locale a mano armata in Valsassina Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale a Barzio è stato approvato il Regolamento comunale per l’armamento degli agenti della Polizia locale associata dell’Altopiano, cioè di Barzio appunto, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, che invece, prima giravano disarmati. "Il testo regolamenta con dovizie di particolari assegnazione dell’arma, il porto e la custodia, i doveri degli agenti, i termini di controllo e sorveglianza", spiega l’assessore Cesare Mario Canepari. Dai banchi di minoranza hanno votato contro il Regolamento, sebbene quando erano in maggioranza siano stati proprio loro ad approvare la convenzione sulla Polizia locale associata che prevede di assegnare la pistola di ordinanza agli agenti in servizio. D.D.S.