Affari di famiglia. Un Forum coi grandi nomi

Si apre stamattina il Family Business Forum, il primo e più importante evento pubblico dedicato alle aziende familiari. Il Forum, organizzato da Maria Silvia Sacchi con Confindustria Lecco e Sondrio, si svolge oggi e domani alla Camera di commercio in via Tonale 30 tra interventi, dialoghi, workshop e interviste in cui grandi nomi dell’imprenditoria, della ricerca e delle istituzioni rifletteranno sulle dinamiche che coinvolgono le imprese di famiglia. Proprio Lecco e Sondrio sono tra le province italiane con il maggior tasso di imprese familiari di medie e grandi dimensioni: quasi l’81% rispetto alla media italiana del 65. Il dato emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Aidaf-Unicredit-Bocconi sulle aziende sopra i 20 milioni di fatturato. La partecipazione al Forum in presenza o in streaming è gratuita, con iscrizione obbligatoria sul sito www.familybusinessforum.net.