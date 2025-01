Addio all’imprenditore. Giampietro Bernabeo

Addio a Giampietro Bernabeo, imprenditore lecchese morto a 93 anni. Era stato l’inventore dell’anello Beneri Din 6799, una piccola rondella dentellata che ha però rivoluzionato le macchine da scrivere Olivetti. Con altri due soci nel 1958 ha fondato la Beneri di Valmadrera, una piccola realtà nata in una minuscola officina di 60 metri quadri, che ora è un’attività da oltre 15 milioni di fatturato, metà dei quali guadagnati all’estero, che si svolge in uno stabilimento di oltre 8mila mq in cui lavorano un’ottantina di dipendenti. Gianpietro ha anche sostenuto gli alpinisti del Cai di Belledo e dei Gamma. L’ultimo omaggio al self made man lecchese verrà celebrato martedì mattina alle 10.45 nella basilica di San Nicolò nella sua Lecco. "Ciao papà, ora hai raggiunto la tua Rosanna. Sorridete, gioite di nuovo insieme - è il saluto dei figli Patrizia e Giovanni. D.D.S.