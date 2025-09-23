Addio alla madre dei Piccoli Idilli

Addio a Eugenia Neri (foto), che ha avvicinato tanti alla danza. Se n‘è andata l‘altro giorno, all‘età di 76 anni. Era originaria di Milano, ma si era poi trasferita a Robbiate, dove abitava.

Nel 2006 ha fondato, insieme al figlio Filippo Ughi, Piccoli Idilli, un‘associazione culturale per la produzione e la promozione di manifestazioni teatrali, spettacoli e laboratori, tra cui, dal 2010, Caffeine, una rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro di danza, che si svolge anche attualmente con momenti aperti a tutti in parchi, ville, piazze e giardini della Brianza, una delle kermesse più importanti del settore.

Oltre a Filippo, Eu, come la chiamavano gli amici, era mamma anche di Maddalena. È stata insegnante alle elementari di Capiate a Olginate e Paderno d‘Adda. Era unanimemente riconosciuta come una delle anime della vita culturale del Meratese, che ha promosso diversi progetti didattici nelle scuole del territorio.

La camera ardente è allestita nella sala del commiato di Merate in via Como 35, dove domani, mercoledì, alle 15 verrà celebrata una cerimonia laica di commiato.

"Ciao mamma, ciao nonna, ciao maestra, ciao Geni, ciao Eu, ciao cuore della nostra vita – è il messaggio di cordoglio pubblicato sui social dai figli, insieme ad una foto dell’amata mamma -. Mercoledì 24 settembre alle 15 per chi vorrà unirsi a noi per celebrare la vita della nostra mamma". In tanti la ricordano come una donna molto affabile, di straordinaria umanità, dall’intelligenza vivace e dal sorriso contagioso. Una grave perdita per la comunità.

