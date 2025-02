Accosta e poi finisce nel dirupo

Un pensionato di 69 anni è precipitato giù per una scarpata per una sessantina di metri. Nonostante il ruzzolone, i soccorritori lo hanno recuperato vivo e cosciente. L’incidente è successo nel pomeriggio di ieri a Montalbano, località di Lecco. Il 69enne, che stava tornando a casa, è scivolato nella scarpata dopo essere sceso dalla sua auto perché rimasta con una ruota sospesa nel vuoto in seguito ad una manovra sfortunata per lasciare spazio ad un conducente di un furgone. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu e dell’eliambulanza di Como insieme ai vigili del fuoco. I soccorritori, dopo essersi calati per raggiungerlo in fondo al precipizio, avergli prestato le prime cure e averlo immobilizzato in sicurezza in barella, lo hanno riportato fino in strada con un sistema contrappesi a corda, utilizzando tecniche alpinistiche. Quindi lo hanno trasferito in eliambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza. D.D.S.