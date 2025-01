Notte di sangue a Olgiate Olgora, giovane di 24 anni accoltellato dal branco

Olgiate Molgora (Lecco), 31 gennaio 2025 – Sangue nella notte a Olgiate Molgora. Un giovane cittadino marocchino di 24 anni è stato accoltellato probabilmente da alcuni connazionali. Lo hanno ferito ad una natica. Il giovane, che risulta risiedere ancora in Marocco ma che abita a Olgiate Molgora, è stato soccorso e trasferito in ambulanza in ospedale, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate.

Dimesso dall'ospedale

Non ha voluto fornire le proprie generalità. Dopo essere stato visitato e curato, è stato dimesso: non ha infatti riportato ferite gravi. Il giorno seguente si è però rivolto nuovamente agli operatori del 112, sostenendo che la ferita si era riaperta. È stato così soccorso dai volontari della Croce Bianca, che lo hanno trasferito per la seconda volta in ospedale.

Indagini in corso

Dopo essere stato di nuovo assistito e medicato, è stato dimesso con una prognosi di una decina di giorni. Su quanto successo indagano i carabinieri per capire chi lo abbia aggredito e perché. Non è la prima volta che tra Olgiate Molgora e Brivio si registrano aggressioni che poi sfociano nel sangue, tra accoltellamenti e bottigliate.