Accoltellato alla gamba per il racket del kebab. Dimesso il 35enne

È fuori pericolo il commerciante di 35 anni che l’altro pomeriggio è stato accoltellato in strada in centro a Calolziocorte. M.G. turco che risiede in Piemonte, è stato pugnalato ad una coscia, gli è stato spaccato il naso a pugni e ha riportato altre ferite. Nulla di troppo grave per fortuna. Dopo essere stato trasferito d’urgenza in ospedale a Lecco già lunedì in serata è stato dimesso. Meno di trenta giorni la prognosi. Il venticinquenne sarebbe stato assalito da altri due colleghi concorrenti, probabilmente nell’ambito di una faida per il racket delle attività di doner kekab. Con lui è stato aggredito pure il suo socio.