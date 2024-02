Accademia GdF. Inaugurato il nuovo anno

Era presente il vice ministro all’Economia e finanze, Maurizio Leo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Accademia della Guardia di finanza di Bergamo. "Qui si formano funzionari di eccellenza nell’amministrazione finanziaria e nella lotta all’evasione, quindi auguri a tutti voi per questo percorso di studi", ha sottolineato nel suo intervento. La cerimonia si è svolta nell’auditorium della struttura di largo Barozzi che da un paio d’anni accoglie gli allievi, in quella che fu sede degli Ospedali Riuniti. Presenti le massime autorità civili, militari e religiose, locali e regionali. Prima era intervenuto il comandante dell’istituto. Paolo Kalenda con il benvenuto, rivolto in particolare ai giovani allievi: "Dovranno prepararsi bene perchè saranno chiamati ad affrontare una vita lavorativa con problemi complessi e dovranno risolverli nel segno della fedeltà alle istituzioni e alla Repubblica". F.D.