A trentaquattro fortunati il previlegio di brindare sulla vetta della Grigna

Veglione in vetta. Ma solo per clienti selezionati. È tutto esaurito out per cenone il di San Silvestro al rifugio Luigi Brioschi, in cima ai 2.410 metri di altezza della Grigna Settentrionale, il Grignone, montagna simbolo dell’alpinismo ed escursionismo lombardo e non solo. I soli 34 posti a tavola disponibili, tanti quanti i letti per dormire, sono prenotati da almeno un paio di mesi. A cucinare per i commensali e servirli ci sarà il capanat Alex Torricini, 51 anni, che dal 2010 gestisce il rifugio. Accanto a lui, la moglie, a cui ha chiesto di sposarla proprio al Brioschi e proprio durante un Capodanno, quello tra il 2020 e il 2021, davvero particolare.

Gli escursionisti arriveranno da tutta la Lombardia, ma anche da Veneto e Trentino. "Per San Silvestro siamo sempre al completo – racconta Alex –. Il compito più difficile, è selezionare gli ospiti dopo aver valutato chi di loro è realmente in grado di arrivare fin qui. La prima volta forse ho dato per scontato che chi intende venire da noi ne sia capace e mi sono trovato a rispondere al telefono a persone che reclamavano che andassi a recuperarli a valle in motoslitta. Alla fine ci siamo così ritrovati a tavola in meno della metà. Da quel momento ho imparato che è meglio andare sul sicuro, fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie e verificare che chi intende prenotare sia consapevole per qualche posto e soprattutto che poi abbia le capacità di salire fino al rifugio in sicurezza". Vale sempre, non solo per il Veglione, perché in epoca di social sono molti gli influencer disposti a mettere a repentaglio la propria vita per un piatto instagrammabile. Le condizioni di salita non si preannunciano comunque per il momento particolarmente proibitive. "Non c’è neve", spiega Alex. Che però avverte: "I ramponcini con le punte sono comunque obbligatori". Il menù? "Antipasti semplici, salumi di cervo e cinghiale, crostini di polenta con lardo, i nostro gnocchetti tipo pizzoccheri, lasagne, maialino, poi dolce", risponde Alex. Dopo il brindisi, chi riuscirà tirerà sveglio fino alla prima alba del 2025, uno spettacolo unico a 2.410 metri di altezza.

