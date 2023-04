A teatro la grande festa per i 110 anni dei lilla Riva, Capello e tanti protagonisti del passato

Stasera festa per i 110 anni dell’Ac Legnano al teatro Tirinnanzi (ingresso su invito). Sul palco protagonisti del passato e del presente. Al telefono dalla Sardegna ci sarà Gigi Riva, presenti in sala il presidente della Lega nazionale dilettanti, Sergio Pedrazzini, e l’allenatore, Fabio Capello. Ci saranno anche 7 giocatori che hanno vestito la maglia del Legnano prima di fare il salto in serie A. Verrà stilata una Top 11 dei migliori lilla e sarà premiato, fra gli altri, il portiere Piergiorgio Castellazzi, classe 1939, e il recordmen di presenze Riccardo Talarini. Riconoscimento ai familiari di Andrea Rinaldi, il giovane giocatore morto l’11 maggio 2020, che ridaranno al Legnano la maglia numero 8 (ritirata) perché possa tornare a essere indossata.