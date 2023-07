A settembre il motoraduno delle Guzzi

Mandello del Lario capitale mondiale delle moto e dei motociclisti. Dal 7 al 10 settembre torna in riva al lago il Motoraduno internazionale Città della Moto Guzzi. I guzzisti costituiscono una galassia variegata: c’è chi con la sua Moto Guzzi ama percorrere tanta strada in solitaria, chi adora frequentare i tanti raduni sparsi ovunque, chi porta la propria guzzona a danzare tra i cordoli in pista, chi la usa per andare al lavoro, chi le colleziona... ma tutti hanno un punto fisso e imprescindibile, un richiamo comune: Mandello del Lario, la patria della Guzzi, dove ogni anno, a settembre, inesorabilmente e irresistibilmente arriva ogni guzzista che si rispetti e con loro migliaia di amanti di tutte le due ruote e motore. Motoraduno Città della Moto Guzzi è la bandiera che raduna un nuovo gruppo di associazioni che si occupano di organizzare gli eventi e l’accoglienza in tutta Mandello: la Polisportiva Mandello, I Laghée, la cooperativa Incontro, il Corpo musicale Mandellese, la Canottieri Moto Guzzi, lo storico Concessionario Agostini, la Città dei Motori. Mandello è anche a due passi dal mitico Circuito del Lario, il Tourist Trophy italiano, impegnativo e meraviglioso che sarà oggetto di celebrazione. Ci sarà poi una mostra delle incredibili moto da competizione e storiche che hanno fatto la storia della Moto Guzzi. E poi ancora la sfilata di moda e motori, la rievocazione della Freccia Rossa della Bontà che è stato un raid compiuto da un gruppo di scout nel 1949 in occasione del 4° World Rover Moot in Norvegia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei piccoli mutilati di guerra, il mercatino dell’Aquila, test di minimoto elettriche, musica... D.D.S.