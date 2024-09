A lezione di sicurezza con la polizia. Il Pullman Azzurro fa tappa sul lago

COLICO (Lecco)

Nel nome di Pischi. Gli agenti della Polizia di Stato con il loro Pullman Azzurro hanno fatto tappa in centro a Colico, dove il lungolago è dedicato al loro collega della Stradale Francesco Pischedda, l’assistente della Polstrada di Bellano morto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2017 ad appena 28 anni, dopo essere precipitato da un viadotto della Statale 36 a Colico mentre inseguiva un ladro d’auto di poco più giovane di lui. È stato un inchino al poliziotto medaglia d’oro al valore civile, oltre che un occasione per rinsaldare il legame tra gli agenti della Polizia di Stato e i cittadini di Colico. Le donne e gli uomini in divisa hanno voluto incontrare soprattutto i giovani e i giovanissimi, per insegnare le regole della sicurezza alla guida e i rischi di trasgredirle, in un territorio attraversato da una delle strade più pericolose e letali d’Italia, la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga appunto. Il Pullman Azzurro è infatti una vera e propria aula scolastica multimediale attrezzata per sensibilizzare giovani e meno giovani sul tema della sicurezza stradale. Guest star della giornata è stata Lamborghini Huracan, con la livrea bianca e azzurra, che sono i colori d’istituto della Polizia di Stato.

La supercar viene utilizzata non solo in occasioni di rappresentanza e durante le celebrazioni istituzionali, ma anche per trasportare organi per trapianti e sulle autostrade durante i periodo di esodo e controesodo. "Un sentito ringraziamento a tutte le donne e tutti gli uomini della Polizia di Stato per il loro costante impegno a tutela dei cittadini e anche per aver scelto Colico come tappa di questa campagna – sono le parole del sindaco Monica Gilardi -. Ci hanno regalato una giornata di percorso formativo. Siamo molto legati a loro, purtroppo anche tramite quanto è accaduto al loro collega Francesco Pischedda".

Il passaggio a Colico fa parte della campagna ’E...state con noi’, una sorta di giro d’Italia con tappe nelle principali località turistiche del Belpaese – una cinquantina in tutto, tra cui appunto Colico -, durante le quali vengono proposte diverse attività interattive per dimostrare cosa significa guidare sotto l’effetto di sostanza proibite.