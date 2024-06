A Lecco e provincia arrivano i rinforzi. Sono diciassette i nuovi agenti in prova

Lecco e provincia sono un poco più sicure. In questura sono arrivati i rinforzi. Sono 17 nuovi agenti arruolati da poco, che hanno appena terminato il 225esimo corso di formazione per allievi della Polizia di Stato. Per ora sono agenti in prova. Sì: "agenti in prova", questa è la loro qualifica. Solo a ottobre, dopo aver affrontato il periodo cosiddetto di "applicazione pratica", diventeranno poliziotto di ruolo a tutti gli effetti. Sette dei nuovi arrivati sostituiscono colleghi trasferiti in altre sedi. Sono stati assegnati all’Ufficio di Gabinetto, Immigrazione, Polizia amministrativa e alla Volanti. I 17 sono stati accolti dal questore di Lecco Ottavio Aragona: "Buon lavoro per l’inizio della vostra carriera – è stato il suo saluto di benvenuto -. Esprimere sempre il massimo impegno nelle mansioni che andrete a svolgere al servizio della collettività lecchese". Sono poco meno di 200 i poliziotti che svolgono servizio a Lecco, tra dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, più una quindicina di dipendenti civili che lavorano negli uffici amministrativi.