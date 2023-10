"200mila visitatori a Bellano: l'Orrido raggiunge il traguardo"

L’Orrido piace sempre di più. Quest’anno già 200mila visitatori si sono addentrati nel canyon del Pioverna, diventato una delle attrazioni turistiche più amate non solo del lago di Como ma di tutta Italia. Il 2022 dei record si era chiuso con 230mila biglietti staccati. Ma nel 2023, con ancora tre mesi utili per fare il pieno di visitatori e il periodo di Natale che solitamente è uno di quelli di punta grazie alle luci dell’Orrido Magic Christmas Lights, probabilmente l’asticella verrà alzata ulteriormente. Il traguardo dei 200mila visitatori è stato raggiunto sabato, l’ultimo giorno di settembre. Lo hanno tagliato Barbara Soares e Leandro Morgado Pais. Sono due portoghesi arrivati apposta a Bellano dalla Svizzera, dove hanno una casa, in sella alla loro moto per ammirare l’Orrido. A loro il sindaco Antonio Rusconi ha consegnato come premio un buono per un weekend da trascorrere nuovamente a Bellano il prossimo anno. "Siamo contenti di “dover“ tornare l’anno prossimo a Bellano. Grazie per il regalo", hanno commentato – sorpresi – Barbara e Leandro, che non si aspettavano né di essere i visitatori numero 200mila né il buono omaggio.

L’Orrido ha spiccato il volo dopo il raddoppio delle passerelle con il contestuale raddoppio del percorso e l’inaugurazione della Cà del Diavol, esoterica torre posta a guardia della gola, trasformata in avveniristico museo multimediale.

D.D.S.