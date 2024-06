I 180 anni dei vigili del fuoco: Merate in festa con i suoi amatissimi pompieri

Merate (Lecco), 6 giugno 2024 - I baffi a mustacchio come andava di moda all’epoca, le divise austere e, sul capo, un elmetto alla Otto Von Bismark, di quelli con il chiodo sulla calotta. Era il 1844, l’anno in cui sono nati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate, soprannominai i “Giüdée de Meràa“, i giudei di Merate, proprio per quello spuntone come un chiodo della croce sul caschetto. Il loro “papà“ è stato il marchese Paolo Rescalli, proprietario della villa Subaglio, che, tornato da un viaggio in Francia dove c’erano i Sapeurs Pompiers, ha fondato, completamente a proprie spese, quella era che la Compagnia Zappatori Pompieri, come ha ricostruito per l’occasione in un suo libro la scrittrice di casa Lisa Gobbi.

I vigili del fuoco volontari di Merate compiono quindi 180 anni. Hanno cambiato denominazione, divise, mezzi di soccorso, caserme, ma l’impegno per proteggere i meratesi, no, quello è rimasto sempre lo stesso. Per festeggiare l’importante compleanno i vigili del fuoco e gli Amis di pumpier de Meraa, che li sostengono organizzano una grande festa a cui invitano tutti i cittadini. L’appuntamento è per sabato 22 giugno. "Sarà una festa per tutta la città", annuncia Andrea Beretta, il capo distaccamento dei circa 45 vigili del fuoco volontari di Merate manifestazione. L’intera Merate sarà trasformata in una sorta di grande museo a cielo aperto per omaggiare i vigili del fuoco: verranno esposti mezzi storici, ci saranno esercitazioni, verranno proposte dimostrazioni in tutte quelle che sono state le sedi delle loro caserme, dalle origini in Villa Subaglio ad un’officina meccanica, da un magazzino dietro l’attuale municipio alla rimessa di piazzetta San Bartolomeo, fino a quella attuale di via degli Alpini, inaugurata nel 2004, vent’anni fa.

Alla festa sono invitati i colleghi che arriveranno da tutta Italia e probabilmente anche dall’estero. Per i 180 anni i vigili del fuoco volontari avrebbero voluto regalarsi e regalare l’ampliamento della loro caserma, con il castelletto di manovra per le esercitazioni e più rimesse per i mezzi di soccorso. I lavori sono tuttavia fermi al palo e non si sa quando ricominceranno né a che prezzo. La festa per una caserma più grande è comunque solo rimandata. Intanto c’è da godersi quella per i 180 anni. E allora: buon compleanno a tutti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate.