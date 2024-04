Lecco, vento forte: barca rompe gli ormeggi e va alla deriva in mezzo al lago

Lecco, 16 aprile 2024 – Il forte vento ha strappato gli ormeggi di una barca e l'ha spinta alla deriva in mezzo al lago di Como.

La barca era attraccata a Lierna. A bordo non c'era nessuno, ma i vigili del fuoco hanno dovuto recuperarla per evitare collisioni con altre imbarcazioni e possibili incidenti. A occuparsene sono stati i vigili del fuoco della squadra nautica del distaccamento di Bellano. Non è stato un compito semplice, perché anche loro hanno dovuto far i conti con le raffiche di vento e con le onde.

A terra le violente folate d'aria hano invece abbattuto alberi, fatto crollare rami, divelto recinzioni e parzialmente scoperchiato tetto. Sempre i vigili del fuoco hanno risposto ad almeno una dozzina di chiamate e richieste di auto.

Le zone puù colpite sono quelle di Lecco e di Galbiate. Il vento ha raggiunto gli 85 chilometri orari in riva al lago e superato i 100 in quota.