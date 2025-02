Week end a Lecco: gli eventi del 14, 15 e 16 luglio

Lecco, 14 luglio 2017 – Agenda fitta di appuntamenti e eventi per il fine settimana a Lecco. VENERDI' 14 LUGLIO - A partire dalle 19.00 la solidarietà fa tappa al Ristorante Giardino di Lecco Maggianico in corso Emanuele Filiberto 13 con l'al costo di 15 euro di cui 10 euro andranno a finanziare i “pranzi sospesi” per persone in difficoltà socio-economica. I clienti del Ristorante Giardino potranno inoltre sostenere quotidianamente i "pranzi sospesi" aderendo alla raccolta all'interno del locale. L'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Lecco, è promossa dall'Associazione Volontari Caritasdi Lecco all’interno del progetto ABC- Abitare bene la Comunità, che ha già raccolto numerose adesioni di bar e ristoranti in città. Il Patto di solidarietà del Comune di Lecco, nel suo complesso, è stato anche sottoscritto da Confcommercio Lecco e Confartigianato Imprese Lecco. Al parco Villa Gomes, dalle 18 alle 24,, con “Red Lecco” , musica a ingresso gratuito a cura del Comune di Lecco. Torre Viscontea, ore 19 Musei d'estate: inaugurazione dellaantologica di Monica Bonacina “ViAndando” a cura dell'associazione culturale Spazio d'Arte e del Comune di Lecco - Si.M.U.L. Alle 20.45, ritrovo ingresso NH Pontevecchio (via Azzone Visconti) per “Era il più bel chiaro di luna...”,di Pescarenico con rappresentazione teatrale. Prenotazione obbligatoria al numero 338 6225427 A cura della Parrocchia di Pescarenico e del Gruppo Guide Lecco In Piazza Giuseppe Garibaldi alle 21 (in caso di pioggia Auditorium Casa dell'Economia - via Tonale, 28), il Lecco Jazz Festival 2017: concerto con Detto, Ricci e Arco a cura del Comune di Lecco. Ai Piani d'Erna alle 21.30 Musei d'estate:dal piazzale di partenza della funivia dei Piani d'Erna, a cura del gruppo Deep Space e del Comune di Lecco. SABATO 15 LUGLIO - Torna la “”, appuntamento dedicato all’intrattenimento e alla cultura per tutti! Le piazze della città si animeranno con tanta musica ed eventi pensati per tutti i gusti e tutte le età. Durante la serata, dalle 21, sarà inoltre possibile salire a bordo delle storiche imbarcazioni tipiche della città di Lecco, le Lucie, per godere la vista della città illuminata dalle acque del nostro lago, grazie alla collaborazione del Gruppo Manzoniano Lucie. Uno splendido scenario, da angolazione diversa, si potrà ammirare anche dalla ruota panoramica posta al monumento dei Caduti. E ancora, l’atteso appuntamento con la My Secret Dinner, la cena la cui località “top secret” verrà svelata ai partecipanti solo all’ultimo momento. Sarà possibile fare anche vera e propria full immersion nella cultura. L’ingresso ai Poli museali sarà gratuito ed esteso fino alle 23 con orario continuato dalle 10. Anche la Biblioteca civica sarà aperta eccezionalmente dalle 17 alle 22. Dalle 21 anche il Planetario apre le porte per andare alla scoperta di Saturno e dei segreti della luce: osservazione del cielo e laboratori sulla luce, anche quella invisibile. Da Malgrate a piazza Era alle ore 18.00 “”: le tradizionali barche dei pescatori del lago scenderanno nel "tratto di lago che diventa fiume" su cui si affaccia Pescarenico, a cura della Parrocchia San Materno. Nuovonella suggestiva cornice della chiesa incompiuta di San Michele al Monte Barro. La Compagnia teatrale “La Sarabanda” propone lo spettacolo “La Monaca di Monza – Una storia lombarda”. Lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale “Teatro tra natura e cultura” Lo spettacolo inizia alle 21.30. La chiesa di S. Michele sarà raggiungibile a piedi o con il bus navetta disponibile dalle 20 alle scuole di via Canevate a Galbiate. La strada sarà chiusa al traffico. L'iniziativa è promossa dal Parco Regionale del Monte Barro. DOMENICA 16 LUGLIO - Sul Lungolago e vie cittadine dalle ore 9.00 16°Città di Lecco a cura di SSD Spartacus Triathlon Lecco. Al parco di Villa Gomes (via Villatico, 2 - Maggianico) dalle 18 ilcon “Closing Party”, a cura del Comune di Lecco. In piazza Giuseppe Garibaldi, ore 21, “”. Al pianoforte il maestro Dino Siani, interpreti Irene Antonazzo, Paola Zigoi, Lara Conte, Francy Bottone. Con la partecipazione di Max Corfini e Luca Turconi. Presenta Massimo Graziano.