Gli appuntamenti del fine settimana a Lecco

Lecco, 7 giugno 2017 – Mercatini, passeggiate, manifestazioni sportive e appuntamenti per tutti per il fine settimane a Lecco. VENERDI' 7 LUGLIO – Alla Biblioteca civica, fino alle 18, Mercatino della Biblioteca: occasioni da non perdere per adulti e bambini.

Al Parco di Villa Gomes (via Villatico, 2 – Maggianico), il Lecco Summer Festival: concerto Eiffel 65 (Ingresso a pagamento).

Alle 20.45 ritrovo ingresso NH Pontevecchio (via Azzone Visconti): Era il più bel chiaro di luna... Passeggiata notturna con visita guidata al rione manzoniano di Pescarenico. Prenotazione obbligatoria al numero 334 7117783 a cura della parrocchia di Pescarenico e del gruppo Guide Lecco.

A Palazzo Belgiojoso Civico Planetario, ore 21, Il triangolo estivo e le meraviglie del Cigno: proiezione in cupola a cura di Franco Molteni gruppo Deep Space e del Comune di Lecco – Sistema museale di Lecco.

SABATO 8 LUGLIO - Allo Stadio Rigamonti Ceppi dalle 8 fino alle 21 del 9 luglio, la quinta Maratona solidale del calcio. Trentasei ore no stop a cura dei volontari dell'associazione Maratona del calcio. Parteciperanno più di mille giocatori di tutte le età. Una grande festa aperta a tutti, coinvolgente e dagli scopi benefici perché il ricavato (il costo di partecipazione è di 10 euro a persona) verrà in parte donato a Telethon e in parte alla città di Accumoli colpita quasi un anno fa dal sisma del Centro Italia.

In piazza Giuseppe Garibaldi dalle 17 alle 19, Preariamoci a My Secret Dinner, laboratori per bambini a cura dell'associazione Puntolinealove.

DOMENICA 9 LUGLIO – Sul ungo Lario Isonzo, dall'imbarcadero dalle 9 alle 18, Mercatino Solo HandMade, a cura di Lombardia Eventi.

In piazza Mario Cermenati dalle 9 alle 18 Mercatino Lecco Antiquaria, a cura di Lombardia Eventi

JAZZ FESTIVAL - Torna il Lecco Jazz Festival alla seconda edizione che inizierà martedì 11 luglio e proseguirà fino a settembre con tante iniziative didattiche, seminari e workshop che coinvolgeranno non solo il centro, ma anche i quartieri. Il Lecco Jazz Festival vuole essere un omaggio al grande maestro Giorgio Gaslini, il cui fondo è stato recentemente completato e ora a disposizione di tutti presso la biblioteca specializzata a Villa Gomes, a Maggianico, sede della scuola civica di musica curata dalla Fondazione Clerici. Proprio a uno degli studenti della scuola, nell’ambito del Festival, verrà donata una borsa di studio messa a disposizione dal Comune di Lecco. Ai concerti in piazza Garibaldi (in caso di maltempo, all’Auditorium della Casa dell’Economia) con grandi nomi della musica si aggiunge poi il weekend del 29 e 30 luglio l’iniziativa “Suonami” con sei pianoforti “ad uso e consumo” in altrettanti piazze e angoli della città. Lo scorso anno la manifestazione aveva trasformato Lecco in un palcoscenico diffuso, svelando incredibili talenti di tutte le età e sono certo che i pianisti lecchesi non ci deluderanno nemmeno questa volta! Inoltre a settembre il Festival prosegue con “Lecco Jazz Off Festival – Suoni sui confini, itinerari non ortodossi sulle tracce di Giorgio Gaslini” con due appuntamenti al Libero Pensiero e al Crams.

SAGRE - Questa settimana hanno preso il via la 33esima edizione della Sagra di Pescarenech e la terza de loi a Laorca.