Calco, ''Un neonato piange nel cassonetto dei vestiti usati''. Ma è un Cicciobello

Vigili del fuoco in azione

Calco (Lecco), 2 marzo 2023 – “Correte, c'è un neonato nel cassonetto dei vestiti usati”. Fortunatamente non era un bambino, ma un bambolotto. Momenti di paura questo pomeriggio ad Arlate, frazione di Calco.

Alcuni passanti hanno sentito dei vagiti fuoriuscire dai contenitori per la racconta di indumenti da riciclare. Hanno immediatamente chiesto aiuto e allertato i soccorritori. In via Papa Giovanni XXIII, la strada dove sono collocati i cassonetti gialli per il riciclo degli abiti dismessi, si sono precipitati a sirene spiegate i sanitari di Areu, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Questi ultimi, armati di cesoie pneumatiche hanno sventrato il cassonetto da cui si sentiva provenire il pianto di un bebè. Dentro però non hanno trovato alcun neonato, ma solo un bambolotto, tipo Cicciobello Se si sia trattato di uno scherzo di pessimo gusto oppure di una semplice disattenzione da parte di chi lo ha buttato senza rimuovere le pile non si sa.