Barzanò, un francobollo per celebrare i 200 anni dalla nascita di Luciano Manara

Barzanò, 21 marzo 2025 - Il 25 marzo 1825 nasceva a Milano Luciano Manara, patriota italiano e una delle più celebri figure del Risorgimento italiano e delle Cinque Giornate di Milano. Per celebrare il bicentenario della sua nascita, Poste Italiane, su delibera del Consiglio dei Ministri, gli ha dedicato un francobollo che sarà emesso esattamente martedì 25 marzo.

Quello stesso giorno sarà presentato a Cava Manara, durante una cerimonia organizzata dall’Amministrazione Comunale, alla quale è stato invitato il sindaco di Barzanò Gualtiero Chiricò. Un luogo che rappresenta un altro forte legame storico: il Comune in provincia di Pavia, cambiò denominazione per rendergli onore, dopo che l’eroe risorgimentale guidò la sua unità nei combattimenti nel 1849 contri gli austriaci. Sul francobollo commemorativo è riportato un suo ritratto, in posizione laterale, con l’uniforme da soldato e il cappello piumato da bersagliere. Il tributo di Barzanò a Manara avverrà domenica 15 giugno, quando saranno organizzate le celebrazioni a lui dedicate, a partire dall’annullo del francobollo che avverrà pubblicamente, durante una cerimonia organizzata in collaborazione con Poste Italiane. Sul programma della giornata, e sulle iniziative cha andranno ad arricchirla, sta lavorando da tempo il Gruppo Turismo, che si occupa della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio. Il nome di Luciano Manara è fortemente legato a Barzanò: non solo perché il mausoleo dove riposa con i parenti, è uno dei monumenti che da sempre caratterizzano il patrimonio storico locale, ma anche perché la famiglia aveva qui una dimora, passata di proprietà negli anni ma tuttora esistente. Il corpo di Manara venne trasferito in Brianza e tumulato dopo la morte, avvenuta il 30 giugno 1849, a soli 24 anni, durante la difesa della Repubblica Romana. Ma solo nel 1964, dopo l’Unità d’Italia, venne concesso ai Manara di realizzare la tomba di famiglia nella posizione attuale, che all’epoca si trovava all’interno della loro proprietà.