Milano, 12 novembre 2020 – Il progetto Eduscopio 2020 della Fondazione Agnelli ha reso noti i dati con la classifica delle scuole superiori di Milano (con un raggio di 10 km) che preparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Il portale è un valido strumento per l'orientamento: la qualità di ogni istituto è stabilita in base a rigorosi criteri di confronto. I migliori istituti per chi ha vuole intrapendere la carriera universitaria sono valutati in base all'indice FGA: l'indicatore che considera la velocità nel percorso di studi in base alla percentuale di crediti universitari ottenuti e la qualità nell'apprendimento analizzando la media dei voti agli esami.

Gli istituti migliori nell'offrire ai loro studenti maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sono invece quelli con l'indice di occupazione più alto, ovvero la percentuale degli ex studenti che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dalla maturità.

Secondo la classifica Eduscopio 2020, il miglior liceo classico a Torino è il Sacro Cuore di Milano seguito da Carell. Completano la top-five, il San Raffaele, il Berchet e il Sant'Ambrogio. Sul podio per i licei scientifici troviamo il Leonardo Da Vinci e l'Alessandro Volta seguiti dal Vittorio Veneto. Di seguito le tabelle:

Università

LICEO CLASSICO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 SACRO CUORE (p) Milano ALEXIS CARREL (p) Milano 2 ALEXIS CARREL (p) Milano GIOVANNI BERCHET Milano 3 SAN RAFFAELE (p) Milano SAN RAFFAELE (p) Milano 4 GIOVANNI BERCHET Milano SACRO CUORE (p) Milano 5 SANT'AMBROGIO (p) Milano GIOSUE' CARDUCCI Milano 6 GIOSUE' CARDUCCI Milano FAES MONFORTE (p) Milano 7 FAES MONFORTE (p) Milano SANT'AMBROGIO (p) Milano 8 ALESSANDRO MANZONI Milano CESARE BECCARIA Milano 9 EDUC. E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA Milano ALESSANDRO MANZONI Milano 10 CESARE BECCARIA Milano PRIMO LEVI San Donato Milanese

LICEO SCIENTIFICO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 LEONARDO DA VINCI Milano ALESSANDRO VOLTA Milano 2 ALESSANDRO VOLTA Milano LEONARDO DA VINCI Milano 3 VITTORIO VENETO Milano VITTORIO VENETO Milano 4 SANT'AMBROGIO (p) Milano SACRO CUORE (p) Milano 5 SACRO CUORE (p) Milano SANT'AMBROGIO (p) Milano 6 ALBERT EINSTEIN Milano ALBERT EINSTEIN Milano 7 ELIO VITTORINI Milano ALEXIS CARREL (p) Milano 8 LEONARDO DA VINCI Cologno M. PIERO BOTTONI Milano 9 SEVERI IS. SEVERI-CORRENTI Milano ELIO VITTORINI Milano

LICEO SCIENZE UMANE Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 VIRGILIO Milano GEROLAMO CARDANO Milano 2 ERASMO DA ROTTERDAM Sesto San Giovanni GAETANA AGNESI Milano 3 GEROLAMO CARDANO Milano VIRGILIO Milano 4 GAETANA AGNESI Milano CARLO TENCA Milano 5 CARLO TENCA Milano VILFREDO FEDERICO PARETO Milano 6 PREZIOSISSIMO SANGUE (p) Milano ERASMO DA ROTTERDAM (p) Sesto San Giovanni 7 BERTRAND RUSSEL (p) Milano ERNESTO BREDA (p) Sesto San Giovanni 8 VILFREDO FEDERICO PARETO Milano PREZIOSISSIMO SANGUE (p) Milano 9 ERNESTO BREDA (p) Sesto San Giovanni MARIA AUSILIATRICE Milano 10 MARIA AUSILIATRICE (p) Milano

LICEO LINGUISTICO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 CIVICO MANZONI (p) Milano VIRGILIO Milano 2 VIRGILIO Milano CIVICO MANZONI (p) Milano 3 MARIA CONSOLATRICE (p) Milano MARIA CONSOLATRICE (p) Milano 4 ERASMO DA ROTTERDAM Sesto San Giovanni EDUC. E.SETTI CARRARO DALLA CHIESA Milano 5 EDUC E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA Milano ERASMO DA ROTTERDAM Milano 6 CLAUDIO VARALLI Milano CARLO TENCA Sesto San Giovanni 7 CARLO TENCA Milano CLAUDIO VARALLI Sesto San Giovanni 8 GAETANA AGNESI Milano GAETANA AGNESI Milano 9 PIETRO VERRI Sesto San Giovanni PRIMO LEVI Bollate 10 GIULIO NATTA Milano GIULIO CASIRAGHI Cinisello Balsamo

ISTITUTO TECNICO-ECONOMICO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 FALCONE-RIGHI Corsico FALCONE-RIGHI Corsico 2 PIER PAOLO PASOLINI Milano VILFREDO FEDERICO PARETO Milano 3 NICOLA MORESCHI Milano CLAUDIO VARALLI Milano 4 LEONARDO DA VINCI Cologno Monzese PIETRO VERRI Milano 5 ARTEMISIA GENTILESCHI Milano LEONARDO DA VINCI Cologno Monzese 6 PIETRO VERRI Milano NICOLA MORESCHI Milano 7 FABIO BESTA Milano FABIO BESTA Milano 8 PRIMO LEVI Bollate ARTEMISIA GENTILESCHI Milano 9 CLAUDIO VARALLI Sesto San Giovanni PIER PAOLO PASOLINI Milano 10 VILFREDO FEDERICO PARETO Milano MARIA CONSOLATRICE (p) Milano

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 GIULIO NATTA Milano GIULIO NATTA Milano 2 LEONARDO DA VINCI Cologno Monzese LEONARDO DA VINCI Cologno Monzese 3 CARLO CATTANEO Milano ENRICO DE NICOLA Sesto San Giovanni 4 ENRICO DE NICOLA Sesto San Giovanni CARLO CATTANEO Milano 5 PRIMO LEVI Bollate PRIMO LEVI Bollate 6 EVANGELISTA TORRICELLI Milano ETTORE MOLINARI Milano 7 JAMES CLERCK MAXWELL Milano ERASMO DA ROTTERDAM Bollate 8 ETTORE MOLINARI Milano CARTESIO Cinisello Balsamo 9 GIACOMO FELTRINELLI Milano GIACOMO FELTRINELLI Milano 10 CURIE-SRAFFA Milano CURIE-SRAFFA Milano

LICEO ARTISTICO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 SACRO CUORE (p) Milano SACRO CUORE (p) Milano 2 ENRICO DE NICOLA Sesto San Giovanni ORSOLINE DI SAN CARLO (p) Milano 3 ORSOLINE DI SAN CARLO (p) Milano ENRICO DE NICOLA Sesto San Giovanni 4 CARAVAGGIO Milano CARAVAGGIO Milano 5 BRERA Milano BRERA 6 BOCCIONI Milano BOCCIONI Milano GIOVANNI XXIII Milano

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 ETTORE MOLINARI Milano ISTITUTO COMUNITA' EBRAICA Milano 2 ERNESTO BREDA Sesto San Govanni ETTORE MOLINARI Milano 3 ALTIERO SPINELLI Sesto San Giovanni ALTIERO SPINELLI Sesto San Giovanni 4 SANT'AMBROGIO (p) Milano SANT'AMBROGIO Milano 5 JAMES CLERK MAXWELL Milano ERNESTO BREDA Sesto San Giovanni 6 LUIGI GALVANI Milano JAMES CLERK MAXWELL Milano 7 GIACOMO FELTRINELLI Milano ENRICO MATTEI Sam Donato Milanese 8 MARIA AUSILIATRICE (p) Milano FALCONE-RIGHI Corsico 9 ENRICO MATTEI San Donato Milanese MARIA AUSILATRICE (p) Milano 10 FALCONE-RIGHI Corsico GIACOMO FELTRINELLI Milano

LICEO SCIENZA UMANE - OPZ.ECONOMICO SOCIALE Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 1 FABIO BESTA Milano FABIO BESTA Milano 2 VIRGILIO Milano ERASMO DA ROTTERDAM Sesti San Giovanni 3 ERASMO DA ROTTERDAM Sesto San Giovanni GIAN BATTISTA VICO Corsico 4 GIAN BATTISTA VICO Corsico VIRGILIO Milano 5 CARLO TENCA Milano ERASMO DA ROTTERDAM Bollate 6 GAETANA AGNESI Milano CARLO TENCA Milano 7 ERASMO DA ROTTERDAM Bollate SACRO CUORE (ISTITUTO LEOPARDI) Milano 8 SACRO CUORE Milano GAETANA AGNESI Milano 9 COLLEGIO SAN CARLO (p) Milano COLLEGIO SAN CARLO (p) Milano

Indice di occupazione dei diplomati

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 ISTITUTO COMUNE % LAVORO ISTITUTO COMUNE % LAVORO 1 FALCONE RIGHI Corsico 75 PIETRO CUSTODI Milano 73 2 FABIO BESTA MIlano 73 VILFREDO FEDERICO PARETO Milano 73 3 PRIMO LEVI Bollate 73 CIVICO MANZONI (p) Milano 70 4 VILFRIDO FEDERICO PARETO Milano 72 FALCONE-RIGHI Corsico 70 5 EUGENIO MONTALE Cinisello Balsamo 72 GEROLAMO CARDANO Milano 69 6 PIETRO CUSTODI Milano 71 PIERO DELLA FRANCESCA San Donato 68 7 PIERO DELLA FRANCESCA San Donato 69 NICOLA MORESCHI Milano 68 8 CURIE-SRAFFA Milano 67 PRIMO LEVI Bollate 67 9 ENRICO DE NICOLA Sesto San Giovanni 66 CURIE-SRAFFA Milano 67 10 GEROLAMO CARDANO Milano 65 PIER PAOLO PASOLINI Milano 63

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 ISTITUTO COMUNE % LAVORO ISTITUTO COMUNE % LAVORO 1 ENRICO MATTEI San Donato 79 ENRICO MATTEI San Donato 75 2 GIOVANNI GIORGI Milano 77 EVANGELISTA TORRICELLI Milano 72 3 PRIMO LEVI Bollate 74 FALCONE-RIGHI Corsico 71 4 EVANGELISTA TORRICELLI Milano 72 CURIE-SRAFFA Milano 71 5 LUIGI GALVANI MIlano 70 GIOVANNI GIORGI Milano 68 6 FALCONE-RIGHI Corsico 70 LUIGI GALVANI Milano 68 7 CURIE-SRAFFA Milano 69 CARTESIO Cinisello 66 8 CARTESIO Cinisello Balsamo 67 ERNESTO BREDA (p) Sesto San Giovanni 65 9 ETTORE CONTI Milano 67 GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE Milano 64 10 ERNESTO BREDA (p) Sesto San Giovanni 66 ERASMO DA ROTTERDAM Bollate 63

ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 ISTITUTO COMUNE % LAVORO ISTITUTO COMUNE % LAVORO 1 CARLO PORTA Milano 72 PIERO DELLA FRANCESCA San Donato 75 2 GALILEI-LUXEMBURG Milano 71 AMERICO VESPUCCI Milano 69 3 AMERIGO VESPUCCI Milano 71 CARLO PORTA Milano 68 4 BRERA-LAGRANGE Milano 70 BRERA-LAGRANGE Milano 65 5 BERTARELLI-FERRARIS MIlano 64 BERTARELLI-FERRARIS Milano 60 6 BONAVENTURA CAVALIERI Milano 63 MARIGNONI-POLO Milano 59 7 PIERO DELLA FRANCESCA San Donato 60 BONAVENTURA-CAVALIERI Milano 57 8 MARIGNONI-POLO Milano 58 PAOLO FRISI Milano 56 9 PAOLO FRISI Milano 58 CASATI (p) Milano 51 10 ENRICO FALCK Sesto San Giovanni 56 EUGENIO MONTALE Cinisello Balsamo 51

ISTITUTI PROFESSIONALI INDUSTRIA E ARTIGIANATO Eduscopio 2020 Eduscopio 2019 ISTITUTO COMUNE % LAVORO ISTITUTO COMUNE % LAVORO 1 CARLO MOLASCHI Cusano Milanino 70 CARLO MOLASCHI Cusano Milanino 68 2 SETTEMBRINI (IS MAXWELL) Milano 67 SETTEMBRINI (IS MAXWELL) Milano 65 3 BERTARELLI-FERRARIS Milano 61 CORRENTI (IS SEVERI CORRENTI) Milano 62 4 GALILEI-LUXEMBURG Milano 59 BERTARELLI-FERRARIS Milano 61 5 CORRENTI (IS SEVERI CORRENTI) MIlano 57 GALILEI LUXEMBURG Milano 54 6 MARELLI-DUDOVICH Milano 51 MARELLI DUDOVICH Milano 46 7 WASSILLY KANDINSKY Milano 44 WASSILLY KANDISINSKY Milano 44 8 CATERINA DA SIENA Milano 41 CATERINA DA SIENA Milano 42 9 EUGENIO MONTALE Cinisello Balsamo 40 EUGENIO MONTALE Cinisello Balsamo 38