I soliti ben informati dicono che dopo l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi, gli eredi venderanno il Monza. L’ultimo sogno pallonaro del Cavaliere che con il fido scudiero Galliani ha preso una squadra in difficoltà economiche e navigante in serie C per portarla fino a una storica promozione e a ben figurare in serie A. E senza Silvio e i suoi denari il sogno brianzolo è a fortissimo rischio.

Quando Berlusconi & Galliani acquistarono il Monza, uno dei pochi veri tifosi (allo stadio sin da bambino e al seguito della squadra anche nei campetti di serie D) nella felicità del momento espresse il suo timore: sino a quando ci saranno loro faremo grandi cose ma Silvio e Adriano hanno una certa età. E poi...? Ai monzesi doc il pragmatismo non manca mai.

Ora è difficile ipotizzare che Fininvest venda al primo scappato di casa che passa dalle parti di Monzello. Sempre i soliti ben informati parlano di una possibile cessione a Vaghelis Marinakis, imprenditore greco con una storia personale che un po’ (pochino) ricorda quello di Berlusconi, o a fondi americani.

E poi c’è sempre Galliani che del Monza è innamorato sin da bimbo: meno male che Adriano c’è, canta, sperando, qualcuno.