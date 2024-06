Convalescenza azzurra

La Nazionale di Luciano Spalletti ha qualche centinaio di tifosi in più. Merito del Circolo della Bontà, fondazione che fa dell’impegno a rendere migliore la vita delle persone ricoverate la sua missione. E siccome non si smette di essere sportivi quando si è costretti in un reparto di degenza, ecco l’idea di donare 64 schermi, già installati nelle stanze e nelle sale d’attesa dell’ospedale di Tradate. Il tifo per l’Italia diventa, così, momento di condivisione e spunto per affrontare con serenità la convalescenza. E se i match degli azzurri dovessero “attentare” alle coronarie dei degenti (come è accaduto nel dentro o fuori contro la Croazia), niente paura. Gli specialisti del reparto di cardiologia sono lì a due passi, pronti a correre in loro soccorso.